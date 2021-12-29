В Сети появилось видео трагического нападения собак на женщину

Сегодня, 29 декабря в районе ипподрома Якутска было обнаружено тело 53-летней женщины с телесными повреждениями.

На месте происшествия в настоящее время работает следователь Следкома Якутии, который проводит осмотр, опросы. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. Для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

На место выехал и.о. прокурора города Якутска. На контроле прокуратуры проведение следственными органами процессуальной проверки по данному факту.

Тем временем, в Сети появилось видео нападения собак на женщину. Как сообщил News.Ykt.Ru проректор по цифровизации АГАТУ Николай ПОТАПОВ, тело обнаружил их студент, на которого напала свора собак. Он от них отбился, прибежал в университет и сообщил охране, что на территории ипподрома лежит тело. Животные порвали одежду молодого человека, но в остальном он не пострадал.