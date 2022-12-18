18.12.2022
10:15
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Культура

В сети опубликовали «экранку» фильма «Аватар 2» с русской озвучкой

При желании «пиратскую» копию блокбастера Джеймса Кэмерона уже можно скачать и посмотреть.

  • О том, что низкокачественная «экранка» фильма «Аватар: Путь воды» с русской озвучкой появилась в сети, стало известно 16 декабря, на следующий день после мирового релиза картины. На это в том числе обратили внимание пользователи DTF.
  • Судя по описанию «пиратской» копии фильма, её записали в одном из кинотеатров Казахстана.
  • Фильм доступен в сети с русской озвучкой, которую выполнила казахстанская студия MovieDalen для проката в странах СНГ. Главного героя «Аватара 2», Джейка Салли, как и в первой части озвучил Александр Ноткин.

Ранее в сети появились первые оценки фильма «Аватар: Путь воды» от критиков и зрителей. Средний рейтинг картины на Metacritic по версии обозревателей составил 69 баллов из 100. Зрители же оценили фильм выше — 8,2 балла из 10 на IMDb и 4,7 из 5 на Rotten Tomatoes.

Источник: dtf.ru

Один комментарий на «В сети опубликовали «экранку» фильма «Аватар 2» с русской озвучкой»
  1. Александр 18.12.2022 10:37

    Будем посмотреть…

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