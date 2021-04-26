26.04.2021
17:00
98
Происшествия
В серьезной аварии в Усть-Нере пострадал ребенок
В Оймяконском районе в ДТП пострадали трое пассажиров: включая малолетнего ребенка.
По поручению прокуратуры республики прокуратура Оймяконского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 25 апреля вблизи п. Усть-Нера с участием автомобиля «Toyota
Grand Hiace», в результате которого пострадали три пассажира, в том числе малолетний ребенок.
В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, о пассажирских перевозках. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба прокуратуры республики
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