В серьезной аварии в Усть-Нере пострадал ребенок

В Оймяконском районе в ДТП пострадали трое пассажиров: включая малолетнего ребенка.

По поручению прокуратуры республики прокуратура Оймяконского района проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 25 апреля вблизи п. Усть-Нера с участием автомобиля «Toyota

Grand Hiace», в результате которого пострадали три пассажира, в том числе малолетний ребенок.

В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, о пассажирских перевозках. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.