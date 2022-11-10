В Серебряном Бору снесли дома

Установлено, что на территории поселка Серебряный Бор расположено 88 пустующих многоквартирных домов, расселенных до 2018 года. При этом администрацией муниципалитета в течение длительного периода времени меры к их сносу не приняты.

Прокуратура обратилась в связи с этим в 2021 году с исковым заявлением в суд о возложении на муниципалитет обязанности устранить нарушения путем сноса домов и провести рекультивацию земельных участков под ними в течение 1 года с момента вступления решения суда в законную силу.

Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме.

Исполнение судебного решения находилось на контроле прокуратуры, в настоящее время администрацией поселения работы по сносу расселенных аварийных домов проведены с рекультивацией земельных участков.