22.09.2021
14:00
103

Экономика

В Сэрбэкэ новое поступление шуб из соболя, норки, фишера, лисы и енота

Вы хотите шикарную, теплую, согреющую вас холодной зимой шубу?

В ТД «Сэрбэкэ» новое поступление шуб из соболя, норки, фишера, лисы и енота!

По самым приятным ценам!

Спешите! Зима не за горами!

Действует рассрочка 0-0-24!

Адрес: ул. Октябрьская д.25

Т.35-00-88

Фото: Сэрбэкэ
Источник: Инста: @serbeke
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