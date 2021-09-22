22.09.2021
14:00
103
Экономика
В Сэрбэкэ новое поступление шуб из соболя, норки, фишера, лисы и енота
Вы хотите шикарную, теплую, согреющую вас холодной зимой шубу?
В ТД «Сэрбэкэ» новое поступление шуб из соболя, норки, фишера, лисы и енота!
По самым приятным ценам!
Спешите! Зима не за горами!
Действует рассрочка 0-0-24!
Адрес: ул. Октябрьская д.25
Т.35-00-88
Фото: Сэрбэкэ
Источник: Инста: @serbeke
#В Сэрбэкэ новое поступление шуб из соболя#лисы и енота#норки#республика саха (якутия)#рся#Саха#фишера#Якутия#Якутск
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+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
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