20.09.2021
03:04
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Политика

В семи наслегах избраны главами единороссы

На выборах глав муниципалитетов выиграли кандидаты, выдвинутые партией «Единая Россия», сообщает телеграм-канал Якутия 2100.

Шологонский наслег – Надежда ВАСИЛЬЕВА, ЕР.

Поселок Хани Нерюнгринского района – Таисия КАБАКОВА, ЕР.

Село Хорулу Нюрбинского улуса – Василий СЕМЕНОВ, ЕР.

Село Мытахского наслега Горного улуса – Иван ПЕТРОВ, ЕР.

Октябрьский наслег Горного улуса – Алексей ПЕТРОВ, ЕР.

Село Далыр Верхневилюйского улуса – Георгий ИВАНОВ, ЕР.

Село Намцы Верхневилюйского уулса – Александр КАРДАШЕВСКИЙ, ЕР.

Ранее сообщалось, что главой города Томмот Алданского района избран Александр САМАРСКИЙ, СРЗП.

Главой Булунского улуса избран Афанасий АНДРОСОВ, ЕР.

Фото: Общественная палата РС (Я).
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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