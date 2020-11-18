18.11.2020
11:39
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Некролог
В семье Егора Борисова случилось несчастье
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) выражает глубокое соболезнование члену Совета Федерации Федерального Собрания РФ, заместителю председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егору Афанасьевичу БОРИСОВУ, родным и близким по поводу кончины горячо любимой сестры, ветерана труда, отличника образования РС(Я), учителя математики СОШ №31 города Якутска НОЕВОЙ Акулины Афанасьевны.
Скорбим вместе с Вами.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Ил Тумэн.
#В семье Егора Борисова случилось несчастье#егор борисов#республика саха (якутия)#рся#Саха#Якутия#Якутск
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