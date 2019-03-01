В сельскую школу съехались высокие гости из Якутска

Сельская школа занимает особое место в системе образования республики. На территории Усть-Алданского улуса действуют более 30 общеобразовательных школ. К юго-западу от райцентра села Борогонцы на стыке с границей Мегино-Кангаласского улуса в живописной местности расположен Ольтехский наслег, где действует муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бейдигинская средняя общеобразовательная школа».

27 февраля 2019 года стал насыщенным днем в жизни школы. В этот день школа праздновала день науки и провела научно-практическую конференцию учащихся и педагогов школ «Винокуровские чтения». Чтения посвящены памяти заслуженного учителя ЯАССР, основателя педагогической династии Винокуровых. Федот Егорович Винокуров более сорока лет работал во благо развития образования в родном Усть-Алданском улусе. В этот день в сельскую школу съехались высокие гости из города Якутска: президент Академии наук Республики Саха (Якутия), доктор геолого-минералогических наук, профессор, академик Игорь Иннокентьевич Колодезников, директор научно-образовательного центра Академии наук РС(Я) Юрий Иванович Семенов, профессор Института языков и культуры народов Северо-востока России СВФУ им. М.К. Аммосова Зоя Константиновна Башарина и многие другие. Из Управления образования улуса участников и гостей поздравил заместитель начальника Григорьев Тимофей Афанасьевич. Как рассказали организаторы, конференция проводится один раз в два года и это уже третья по счету конференция. Количество участников и экспертов в конференции ежегодно растет. В этом году конференция работала по трем тематическим направлениям: «Сельскохозяйственные науки», «Филология», «Педагогические и психологические и науки». Были послушаны интересные выступления. Так, ученица 10 класса Петрова Александра разработала мобильное приложение «Среднее профессиональное образование Якутии» как средство профориентации старшеклассников. А ученик 9 класса МБОУ «Мюрюнская СОШ№2» Местников Чагыл исследовал склонности учащихся своей школы к Интернет-зависимости.

Наряду с научно-практической конференцией, на торжественном открытии состоялось и вручение стипендии имени просветителя Ивана Степановича Колодезникова. Именную стипендию учредил президент Академии наук РС(Я) Игорь Иннокентьевич Колодезников. Будучи членом попечительского совета школы, он регулярно оказывает практическую помощь в оснащении кабинета географии, который носит его имя, вносит вклад в обогащение методического кабинета школы. Данная стипендия ежегодно вручается учащимся 9-11 классов, достигших определенных успехов в учёбе и за активную научно-исследовательскую работу (авторам научных статей, победителям и участникам научных конференций, олимпиад, конкурсов), также за активную общественную работу. В своем комментарии Игорь Иннокентьевич выразил благодарность администрации Усть-Алданского улуса и Бейдигинской школе за организацию столь значимого для учащихся и учителей мероприятия:

«Винокуровские чтения всегда очень активно проходят. Ежегодно много участников, которые представляют интересные работы. Безусловно, это очень положительно».

В этом году обладателем стипендии стала ученица 9 класса Охлопкова Люба. Мы побеседовали с Любой:

-Как ты думаешь, исследовательские качества помогут тебе в будущем?

— Да, я думаю, участие в научно-практической конференции и исследовательские качества мне помогут в будущем, так как эти качества вырабатывают трудолюбие, целеустремлённость, любовь к Родине – такими качествами должен обладать человек, чтобы стать успешным.

— Ты определилась с будущей профессией?

— Да, я определилась. В будущем я хочу поступить по гуманитарному направлению и стать корреспондентом. Но корреспондентом не газеты или журнала, а именно телекорреспондентом, для меня это очень интересно.

— Ты сегодня стала обладателем стипендии имени Ивана Степановича Колодезникова. Какие впечатления?

— Я, конечно очень рада и благодарна всем. В последнее время я стала активно участвовать в научно-практических конференциях и общественной жизни школы, возможно, поэтому меня выбрали. Я желаю всем ребятам быть активными, по больше читать полезной литературы.

О деятельности Бейдигинской школы мы побеседовали с директором школы Артамоновым Иваном Витальевичем. Как он рассказал, сегодня в школе учатся 125 детей и работают 34 педагогических работника. Школа является агропрофилированной направленности. Как и все агрошколы республики, Бейдигинская школа занимается растениеводством, выращивает картофель, огурцы, помидоры и другие овощи и реализует их. В школе сильно развито кузнечное дело. «Кузнечное дело» в школе ведется как внеурочная деятельность для учащихся с 7 по 11 классы. Под руководством опытного педагога и мастера производственного обучения мальчики своими руками изготавливают железные подставки для цветов и красивые заборы для ворот и калиток. По словам директора, много заказов поступает от населения и действительно, красивые железные заборы, изготовленные учащимися школы, украшают ворота многих сельчан. Учитель высшей квалификационной категории Васильева Л.С. обучает девочек швейному делу в оборудованной швейной мастерской и различным техникам шитья. Рабочая программа курса ориентирована на обучение традициям шитья народа Саха. Девочки обучаются национальной вышивке, лоскутному шитью, плетению из бисера украшений женщин Саха, плетению из конского волоса и шитью национального платья халадаай. Наибольшей популярностью пользуется среди девочек техника росписи по ткани «Батик». Швейная мастерская такой техникой изготавливает якутские национальные платья и шторы в национальном стиле, которые украшают окна школы.