В село Хайысардах направлены еще 5 спасателей

В пострадавшее от паводка село Хайысардах Эльгесского наслега, находящееся ниже по течению Яны, направлены еще 5 спасателей — передает Якутия. Оперштаб.

В населенном пункте сохраняется подтопление 9 приусадебных участков и спортзала. Жилые дома не пострадали.

Гидропост там отсутствует. Общий рост воды за составил 91 см, за последние часы вода не поднималась.

Развернуто 2 пункта временного размещения людей вместимостью 30 человек. В превентивных целях там размещены 2 человека, включая 1 ребенка.

На протяжении нескольких дней в Хайысардахе работают 2 сотрудника ГУ МЧС России и 5 спасателей Службы спасения Якутии.

Сегодня на подмогу направлено еще 5 спасателей Службы спасения Якутии. Они привезли с собой порядка 1,5 тонн гуманитарного груза — продуктов, медикаментов и питьевой воды.

Ими осуществляется возведение заградительных сооружений из грунта на низменных участках для защиты населенного пункта, адресная доставка и раздача населению доставленных продуктов питания.