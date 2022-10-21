В селе Улах-Ан появится новая врачебная амбулатория

Сегодня состоялась торжественная церемония закладки фундамента под новое здание врачебной амбулатории. Напомним, что строительство амбулатории проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Это стало возможным благодаря высоким показателям вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции в селе.

Обращаясь с приветственным словом к жителям, глава наслега Егор Исаков поблагодарил земляков за активную гражданскую позицию в борьбе с COVID-19. «Благодаря сознательности наших земляков сейчас мы присутствуем на закладке фундамента здания. Новое здание будет построено на территории старой больницы.

Старая врачебная амбулатория работала с 1985 года и на протяжении этих лет в ней добросовестно трудились и стояли на страже здоровья наши врачи, медсестры, санитарки», — сказал Егор Исаков. Подрядной организацией выбрано ООО «Стройкомплект», для которых амбулатория Улах-Ана станет уже шестым объектом за этот год.

Новая врачебная амбулатория будет обслуживать жителей села, численность которого превысило 1000. В комфортных условиях можно будет проводить медицинские процедуры, профилактические и диспансерные осмотры. Также фельдшер будет оказывать неотложную доврачебную помощь, вести патронаж беременных, родильниц и детей.

На мероприятии приняли участие главный врач Хангаласской центральной районной больницы Артур Протодьяконов, главный инженер подрядной организации ООО «Стройкомплект» Василий Румянцев, депутат Ил Тумэн РС (Я) Иван Слепцов, глава Жерского наслега Егор Исаков и жители села.