В селе Туора-Кюель строят новую школу-сад

В Хаяхсытском наслеге Якутии построят новую школу.

В селе Туора-Кюель Чурапчинского улуса республики идет строительство нового здания школы-сада на 90/40 мест. Объект возводится в рамках основного мероприятия «Современный облик сельских территорий» республиканской госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2025 годы».

«Сейчас в республике сферу образования можно смело назвать самой большой стройкой. С 2018 года в городах и районах введены 41 школа и 66 детских садов, в которых учатся и воспитываются более 16 тысяч юных якутян. В 25 муниципальных образованиях завершился масштабный капитальный ремонт 38 школ в рамках поручения Президента России», — отметил Глава Якутии Айсен Николаев в своем выступлении на XIV съезде учителей и педагогической общественности республики.

В двухэтажном здании разместятся учебные классы, спортивный и актовый залы, лингафонный кабинет, столовая, библиотека, душевые кабинеты, мастерская по дереву, кабинет домоводства, кабинет врача, процедурная, в детском саду – группы младшей, средней группы, старшей и подготовительной групп, методический кабинет, зал для музыкальных и гимнастических занятий и другие помещения.

На прилегающей территории обустроят детские игровые площадки с теневыми навесами, физкультурно-спортивные и хозяйственно-бытовые площадки, также предусмотрена автостоянка.

В настоящее время Хаяхсытская средняя школа располагается в ветхом деревянном здании 1929 года постройки.

На сегодняшний день на объекте ведутся отделочные работы, монтаж инженерных сетей. Трудятся 43 человека. К концу года объект должны ввести в эксплуатацию.

В этом году по республике всего введут 13 школ и 6 детсадов. Также продолжается капитальный ремонт школ. В сентябре открыты еще 110 новых Центров образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста».