В селе Тополиное торжественно открыли новый детский сад

В рамках рабочей поездки в Томпонский район 30 января Глава Якутии Айсен Николаев принял участие в торжественном открытии в селе Тополиное нового здания детского сада «Оленёнок» на 75 мест.

Глава Якутии поздравил детей, родителей и работников детского сада с этим радостным событием и отметил важность создания равных условий для развития юных якутян, вне зависимости от места их проживания. Глава отметил, что открытие детского сада в труднодоступном селе Тополиное говорит о том, что в Якутии уделяется большое внимание развитию сельских территорий.

Тополиное является одним из базовых сёл не только Томпонского района, но и всей восточной части республики, где развито оленеводство и другие традиционные отрасли хозяйства. «Но для развития села и района здесь должна быть создана вся социальная инфраструктура. За последние годы здесь введена новая котельная, по первому этапу переселения граждан из аварийного жилья расселено 16 многоквартирных домов, в ближайшие годы по второму этапу реализации программы осталось расселить ещё три дома. Также здесь появился замечательный детский сад, и я надеюсь, что в ближайшие годы мы здесь сможем начать строительство новой школы», — отметил Айсен Николаев.

Ил Дархан выразил уверенность, что создание современных условий для развития и воспитания детей значительно повысит качество жизни и поспособствует дальнейшему развитию села Тополиное. Он подарил воспитанникам детского сада «Оленёнок» сертификат на приобретение игры «Полидрон».

С приветственным словом на торжественном мероприятии также выступил глава Томпонского района Яков Степанов. Он озвучил, что село Тополиное занимает первое место в районе по рождаемости детей, с каждым годом увеличивается и число школьников. Также с поздравлениями выступили заведующая детским садом Мария Скрыбыкина и заместитель генерального директора предприятия-застройщика ООО «Атлант» Кирилл Федоров.

В новом современном здании детского сада, кроме традиционных комнат для игр, отдыха и сна имеется полностью оборудованный медицинский кабинет и мобильный компьютерный класс.

Объект построен в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2016-2022 годы и плановый период до 2026 года».

Площадь здания детского сада более 951 квадратных метров. Объект построен с использованием технологии лёгких стальных тонкостенных конструкций. Стоимость строительства здания составляет более 153 млн. рублей, в том числе свыше 95 млн. рублей – это средства федерального бюджета, более 50 млн. рублей – средства республиканского бюджета и более 6 млн. рублей – средства районного бюджета.

Новое здание детского сада построено в кратчайшие сроки – работы были начаты в апреле 2019 года.