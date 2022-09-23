В селе Техтюр построят новый детский сад

Сегодня, 23 сентября, дан старт строительству нового здания детского сада «Кэнчээри» на 90 мест в селе Техтюр Хангаласского улуса.

Напомним, что в ходе рабочей поездки в район в прошлом году глава поручил решить вопрос строительства нового здания дошкольного учреждения, разработать в кратчайшие сроки проектно-сметную документацию.

«В Техтюре с каждым годом становится больше детей. Для них уже через год появится современное здание детского сада, отвечающее всем требованиям. И я уверен, что и село Техтюр, и Хангаласский улус, и республика, и страна будут идти вперед, развиваться, и для этого нужны наше единство, сплоченность. Верю в вас, в людей труда, благодаря которым создается мощь республики», – подчеркнул глава.

Объект должен быть введен в следующем 2023 году, построят в рамках инвестиционной программы РС(Я) на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Генеральный подрядчик — ООО «АЭБ Капитал» Застройщик – ООО «Восток Капитал».

В каменном двухэтажном здании площадью 1 406,52 кв. метров будут размещены 6 групп по 15 мест, спортивный зал, музыкальная комната, медицинский пункт, пищеблок. На территории возведут детские игровые площадки.

По словам заведующей дошкольным учреждением Анны Афанасьевой, в настоящее время в детском саду 70 воспитанников, из них в ясельной группе 20 детей. В коллективе особое внимание уделяется развитию талантов детей, их по специальной программе обучают игре на национальном инструменте — хомусе, также шахматам и шашкам, робототехнике.

Прежнее деревянное здание детсада было построено в 1968 году.

По республике в 2022 году будут введены 6 детских садов на 260 мест в Верхневилюйском, Вилюйском, Нюрбинском, Сунтарском, Среднеколымском, Усть-Алданском районах, также 4 школы-сада в Верхневилюйском, Жиганском, Нюрбинском, Чурапчинском районах. В прошлом году ввели в эксплуатацию 13 детсадов в 10 районах региона.

«Начало строительства детского сада совпало с очень непростыми событиями, когда наша страна переживает непростые времена, идет специальная военная операция. Я благодарен всем жителям республики, Хангаласского улуса, которые сегодня по призыву Родины встали на ее защиту. И это наш ответ: мы показываем уверенность в завтрашнем дне, в светлом будущем и в том, что наши дети будут расти в свободной, сильной, независимой России», – сказал глава.