В селе Тасагар Вилюйского улуса завершено бурение гидрологической скважины

В Вилюйском районе Якутии завершено бурение гидрологической скважины глубиной 100 метров в селе Тасагар. В ходе работ обнаружены подземные воды. Также продолжаются работы по поиску подземных вод в районе села Тымпы (первый Тогосский наслег).

«Создание условий для бесперебойного обеспечения жителей чистой питьевой водой — одна из важных задач для властей любого уровня. И в данном вопросе важны все этапы, в том числе работы по поиску подземных вод. Важно проводить все изыскания качественно и в установленный срок», — отметил ранее глава Якутии Айсен Николаев.

В настоящее время пробы воды направлены для изучения качества, ведется подсчет запасов. Благодаря геологоразведочным работа по поиску подземных вод жители ряда населённых пунктов Якутии получат дополнительные источники водоснабжения.

В целом по республике геологоразведочные работы по поиску подземных вод ведутся в трёх районах республики. Сегодня изучается качество воды, полученной из скважины у села Якокит Алданского района. В сентябре начнут работы по поиску воды в Усть-Алданском районе.