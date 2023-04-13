Якутия
Современное учебное заведение открыто в рамках народной программы партийного проекта «Новая школа»
В селе Сырдах Усть-Алданского улуса по партийному проекту открылась школа на 120 мест
Современное учебное заведение открыто в рамках партийного проекта «Новая школа».
Школа оснащена собственной лыжной базой, которая имеет необходимую экипировку. На территории школы расположены комплекс ГТО, две спортивные площадки, пришкольный участок, где в летнее время ученики будут заниматься огородничеством. Здание приспособлено для людей с ограниченными возможностями, имеются удобные пандусы.
В новой школе есть кабинеты цифровой образовательной среды, автодела, мастерства и домоводства.
Как сообщила директор школы Диана Неустроева, для обучающихся первых классов, посещающих группы продлённого дня, предусмотрены спальные помещения, методический кабинет, игровая комната, санузлы.
Напомним, строительство школы велось с 2021 года, подрядчиком выступила компания ООО «СТК». Новое здание заменило старое 1972 года постройки.
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Школу открыли по госпрограмме Комплексного развития сельских территорий по линии Министерства сельского хозяйства. Почему публикуете недостоверную информацию?