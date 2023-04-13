Современное учебное заведение открыто в рамках народной программы партийного проекта «Новая школа»

В селе Сырдах Усть-Алданского улуса по партийному проекту открылась школа на 120 мест

Современное учебное заведение открыто в рамках партийного проекта «Новая школа».

Школа оснащена собственной лыжной базой, которая имеет необходимую экипировку. На территории школы расположены комплекс ГТО, две спортивные площадки, пришкольный участок, где в летнее время ученики будут заниматься огородничеством. Здание приспособлено для людей с ограниченными возможностями, имеются удобные пандусы.

В новой школе есть кабинеты цифровой образовательной среды, автодела, мастерства и домоводства.

Как сообщила директор школы Диана Неустроева, для обучающихся первых классов, посещающих группы продлённого дня, предусмотрены спальные помещения, методический кабинет, игровая комната, санузлы.

Напомним, строительство школы велось с 2021 года, подрядчиком выступила компания ООО «СТК». Новое здание заменило старое 1972 года постройки.