В селе Сунтар открылся мультимедийный музей

По проекту «Наследники Победы», посвященному 75-летию Великой Победы, в улусном Центре детского творчества им. Н.М. Родионовой состоялось торжественное открытие мультимедийного музея.

Музей показывает историю Сунтарского района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. В нем собраны бесценные исторические материалы о том героическом времени. Мультимедийный музей имеет качественное, современное интерактивное пространство, мультимедийные коммуникационные системы и предлагает для посетителей информацию в игровой и конкурсных формах. В музее представлены цифровые продукты, в которых сочетаются 4 вида представления информации: текстовая, графическая, звуковая, анимационная. В каждом продуман исторический и техническо-программный контент. Работа по созданию музея является одним из модулей проекта «Наследники Победы». Над созданием музея работали детские и взрослые команды, мобильная группа «Выездной школы» МБУ ДО СЦДТ, волонтерские отряды при МБУ ДО СЦДТ. Также в музей включены результаты работы акции «Вахта памяти».

На торжественном открытии мультимедийного музея присутствовали глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, заместитель главы Гаврил Еремеев, начальник управления образования Альберт Иванов, начальник управления культуры и духовного развития Мария Кобельянова и коллектив Центра детского творчества. В своем выступлении Анатолий Григорьев поблагодарил директора Ангелину Антонову и педагогический коллектив центра за успешную работу в деле увековечивания памяти о Великой отечественной войне. Также пожелал дальнейшего развития Центру в образовательной и воспитательной работе. Мероприятие проведено с учетом санитарно-эпидемиологических требований, связанных с коронавирусной инфекцией.

Мультимедийные технологии способствуют пониманию и запоминанию материала об истории ВОВ, дают более яркое и емкое представление о героях, явлениях, ситуациях, легендах, стимулируя познавательную активность обучаемых и рождая гражданские и патриотические чувства. Музей состоит из нескольких виртуальных залов. Зал первый рассказывает о жизни района в годы войны, о помощи наслегов фронту. Зал второй раскрывает тему «Сунтарцы в боях за Родину». Зал третий представляет из себя информационный сайт с познавательными играми «Проверь свои знания по истории Великой Отечественной войны». Четвертый — кинозал, здесь демонстрируются клипы, фотографии, документальные фильмы про войну. Значимую роль играет документальный фильм «День Победы в Сунтаре в 1985 году». Зал пятый — для работы посетителей с информацией, в разных компьютерных программах составлены 25 колонок по каждому воину.Зал шестой — презентация игр виртуального музея. Зал седьмой включил сборы по проекту «Наследники Победы» — открытки, буклеты, брошюры, альбом по итогам года с «живыми фото» с QR кодом. Зал восьмой — бумажный архив.

Официальный сайт МБУ ДО Сунтарский Центр детского творчества им. Н.М. Родионовой http://scdt.moy.su.

