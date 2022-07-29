В селе Сайды Верхоянского улуса построят школу-сад

Новая школа-сад рассчитана на 80/40 мест.

В Управление государственного строительного и жилищного надзора РС(Я) поступило извещение о начале строительства школы-сада в селе Сайды Верхоянского улуса. Новое образовательное учреждение рассчитано на 80 школьников и 40 воспитанников детского сада.

Согласно проектной документации в двухэтажном здании общей площадью 3230,65 кв. метров разместятся учебные кабинеты с рекреацией и санузлами, кабинеты химии, физики, биологии, столовая с кухней и отдельным входом для раздачи детсаду, библиотека, спортивный зал, мастерская трудового обучения, общий медицинский блок, кабинеты администрации школы.

Детский сад рассчитан на две групповые ячейки с раздевалками и спальнями, также запланированы методические кабинеты, хозяйственно-бытовые помещения, зал для музыкальных и спортивных занятий.

В проекте учтены необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. Каждое учреждение имеет отдельный вход, общим является медицинский блок. Строительство объекта должно завершиться в четвертом квартале 2024 года.