05.02.2020
16:45
168

Якутия

В селе Оленек введены в работу этнокультурный центр, две котельные и ДЭС

В Оленекском эвенкийском национальном районе проходит отчет правительства республики о деятельности исполнительных органов государственной власти за 2019 год. Рабочая группа под руководством первого заместителя Правительства РС(Я) Алексея Колодезникова 4 февраля провела встречу с населением села Оленек.

Первый вице-премьер, говоря о построенных в районе объектах, отметил, что в 2019 году, в Год Театра в Российской Федерации, в Оленьке введён в работу современный Этнокультурный центр с концертным залом на 198 мест и кинотеатром вместимостью на 49 человек.

Кроме этого, в районе построены две новые котельные в с. Оленек – «Аэропорт» мощностью 8 МВТ и «Новая» мощностью 8 МВТ, а также ДЭС.

Таким образом, Оленекский район сегодня уже выходит на совершенно другой уровень комфортности для проживания людей.

Сегодня по основным социально-экономическим показателям Оленек является одной из динамично развивающихся северных территорий республики.

В районе наблюдается динамичный рост основных показателей социально-экономического развития, улучшается инвестиционный климат, растет уровень жизни населения.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх