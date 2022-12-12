12.12.2022
18:45
117

Образование

В селе Оленек прошли курсы повышения квалификации педагогов

С 28 ноября по 1 декабря 2022 в с.Оленек Оленекского эвенкийского национального округа прошли курсы повышения квалификации по теме: «Актуальные направления системы деятельности педагогов дошкольного образования». Курсами охвачено 39 педагогов муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организаций — Центров развития ребёнка: Кэнчээри, Чипичакан, Эннэкээн, Тугутчаан и  ХСОШ.

«Надеждой Николаевной Лебедевой, к.п.н., заведующей кафедрой дошкольного образования АОУ РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II» затронуты самые актуальные направления дошкольного образования: система патриотического воспитания с детьми дошкольного возраста, профессиональная компетентность педагога дошкольной организации, формирование гражданской идентичности, стресс и стрессоустойчивость педагога. Была проведена деловая игра с воспитателями»,- пишут в своих отзывах педагоги.

Слушатели отмечают также содержательность, структурированность каждой темы и их целевую направленность, учитывающую профессиональную ориентированность педагогов, региональный компонент и особые жизненные условия региона.

МКУ «Оленекское районное управление образования» выражает Институту огромную благодарность за системную помощь и за предоставленную возможность совершенствовать компетенции педагогов ДОО в свете реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов.

Источник: Отдел по связям с общественности ИРО и ПК

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх