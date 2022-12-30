В селе Майя ввели 3 новых дома по программе переселения

30 декабря в селе Майя введены в эксплуатацию 3 многоквартирных дома на улицах Байкалова и Исаева. Более 130 семей получили новое жильё. Дома построили по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил новосёлов 32-квартирного дома №6 по улице Байкалова и вручил им ключи от новых квартир.

«В эти дни благодаря программе переселения, которая реализуется по поручению президента страны, новоселье справляют многие наши земляки. Самое главное – программа не останавливается, будет продолжаться и дальше, и новое жильё получат ещё больше якутян. Поздравляю с новосельем! Пусть в новом году в новом доме всегда царят счастье, благополучие и любовь!», – сказал глава Якутии.

В новом четырёхэтажном доме 32 квартиры, в том числе 2 однокомнатных и 30 двухкомнатных. Общая площадь здания составляет свыше 2,5 тыс кв. метров. Благоустроена придомовая территория, построена детская игровая площадка.

«Дом введён строго по графику. Мы постарались сделать подарок жителям села на Новый год, чтобы они радостно встретили праздник. Наше предприятие также завершает в селе Майя строительство 61-квартирного дома. Мы строили и Центр культуры имени Дмитрия Ходулова, и детский сад, и другие дома в каменном исполнении», — сообщил старший прораб производственного кооператива «Мегино-строй» Алексей Захаров.

«Более 10 лет мы жили в старом доме. У нас двое детей. Дом был холодный, ходили даже в унтах в квартире, когда на улице было -40. Сбылась мечта — теперь у нас светлый, просторный дом, который мы ждали более 5 лет. Хочу поблагодарить Ил Дархана Айсена Николаева за то, что он решает наши проблемы и поддерживает нас», — говорит новосёл Екатерина Иванова, переехавшая сегодня в новую благоустроенную квартиру из ветхого деревянного дома.

«У нас у всех очень хорошее настроение. Жили с 2009 года в холодном, покосившемся старом доме. Теперь переезжаем в новый благоустроенный дом. Очень хорошо, что в республике действует такая программа по переселению из аварийного жилья. От имени семьи благодарю главу республики и поздравляю всех с Новым годом!», — поделилась многодетная мама Вера Васильева.

Супруги Егор и Матрена Матчитовы сегодня тоже получили ключи от новой квартиры. «В старом доме мы жили 21 год. По государственной программе переселения из аварийного жилья, считаем, что проделана огромная работа. В преддверии Нового года, переезжаем в новый дом. Очень рады. Надеемся, что и здесь нам попадутся хорошие соседи. Мы, пожилые люди, надеемся будем в новом доме жить хорошо», – поделились супруги.

В Мегино-Кангаласском районе по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья до 2024 года в новые дома будет переселено 3590 жителей из 272 аварийных домов.

Напомним, что в Якутии реализуется самая масштабная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда среди регионов России. До конца 2025 года с привлечением государственной финансовой поддержки в республике планируется переселить более 61 тысячи граждан и ликвидировать свыше 1,1 млн кв. метров аварийного жилья.

К концу 2022 года в регионе для проживавших в ветхих зданиях построено 165 многоквартирных домов. В 2023 году планируется ввод 73 многоквартирных домов общей площадью около 132 тыс. кв.м.

Наибольшее количество домов будут введены в Вилюйском, Верхневилюйском, Мегино-Кангаласском и Алданском районах.