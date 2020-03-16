В селе Майя пройдут конные скачки

21-23 марта в селе Майя Мегино-Кангаласского района состоятся конные скачки «Сылгыһыт күрэҕэ». Мероприятия посвящены Дню коневода-табунщика, которое ежегодно отмечается 21 марта. Скачки пройдут на дистанциях в 800, 1200, 1600, 2400, 3200 метров на ипподроме «Куон харах». Коневоды-табунщики со всей республики соберутся также, чтобы обсудить на круглом столе вопросы развития табунного коневодства. Гостей праздника ждет выставка-продажа сельхозпродукции, изделий из конского меха и конской утвари, выставка-продажа племенных лошадей.

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РС (Я) Источник: Пресс-служба министерства сельского хозяйства РС (Я)

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