В селе Майя построен Дворец культуры

В селе Майя Мегино-Кангаласского улуса завершилось строительство многофункционального Культурно-досугового центра имени народного артиста СССР Федора Ходулова. Двухэтажное здание площадью 3000 кв. метров построено по поручению главы Якутии Айсена Николаева за счет добровольных пожертвований АК «АЛРОСА», и финансируемых через Целевой фонд будущих поколений в рамках подпрограммы «Содействие» программы «Во имя будущего». Объем финансового обеспечения из средств АЛРОСА составило 308 млн руб.

Село Майя расположена в Мегино-Кангаласском улусе, это один из ближайших улусов к столице республики. Мегино-Кангаласский улус – самый маленький по территории, но один из самых густонаселенных сельскохозяйственных районов республики. Кроме того, это транспортный центр Якутии. Здесь стыкуются автодороги федерального значения «Лена» и «Колыма» и дорога республиканского значения «Амга». До переноса административного центра в п. Нижний Бестях Майя была районным центром Мегино-Кангаласского района. Здесь проживает около 10 тысяч человек, находятся практически все социальные учреждения района, 35 общественных организаций, образован 21 микрорайон (түөлбэ). Возведение крупного объекта стало радостным и долгожданным событием не только для майинцев, но и для всех жителей улуса.

Заказчиком социального объекта в Майе является ООО ИСФ «Дирекция по строительству», генеральным подрядчиком – ПК «Мегинострой».

Строительство современного культурно-досугового центра в улусах Якутии – явление не частое. Эта история не спонтанных действий, а усилий нескольких сторон, поиска языка общего языка и главное – однонаправленные действия донора, а в случае многофункционального культурно-досугового центра имени народного артиста СССР Федора Ходулова – АК «АЛРОСА», которая профинансировала строительство центра на 308 млн. рублей. Это одна из историй социальной ответственности компании на территории всей нашей огромной республики.

«Возведение крупного объекта стало радостным и долгожданным событием не только для майинцев, но и для всех жителей улуса. Мы прекрасно понимаем, что для формирования сильного успешного региона необходимо развивать культуру, давать молодежи возможность учиться новому и реализовывать себя. Это нужно для развития кадровой политики Якутии в целом. Именно поэтому АЛРОСА активно участвует в реализации социальных программ и строительстве таких инфраструктурных объектов, как этот Дворец культуры», — отметил заместитель генерального директора АЛРОСА Алексей Дьячковский.

Он также подчеркнул, что строительство культурного центра, начатое именно в Год театра, стало знаковым событием для всех жителей улуса.

«Такого большого центра у нас отродясь не было, начала строительства ждали долго. Наконец-то осуществится наша мечта, чему мы безмерно рады и благодарны АЛРОСА. У нас много желающих посещать танцевальные и вокальные кружки, а для этого нужны специалисты и помещения для одновременных занятий. Чем больше будет задействовано детей младшего, подросткового возраста, тем больше снизится пристрастие к вредным привычкам», — говорят жители улуса.

Ходулов Дмитрий Федорович – народный артист СССР, заслуженный и народный артист Якутской АССР, театральный режиссер, мастер художественного слова (чтец). Уроженец Мегино-Кангаласского улуса, Доллунского наслега.

Масштаб нового объекта для улуса впечатляет, это действительно Дворец культуры, на двух этажах уместятся Майинский народный театр, в концертном зале которого рассчитано мест на 300 человек, кинозал на 50 мест, фитнес-зал, хореографические классы с раздевалками, большой банкетный зал на 100 человек, помещений для декораций, вестибюль-фойе, административные кабинеты и помещения общественного назначения – касса, гардероб, уборные и т.д., подъемник для инвалидов. А в центре будут проходить масштабные культурно-массовые мероприятия не только районного, но и республиканского, всероссийского масштаба. Здесь жителям района будут давать мастер-классы на разные темы от ведущих мастеров улуса, а дети и молодежь обязательно найдут занятия по душе: в танцевальных и вокальных кружках, спортивно-оздоровительных секциях и т.п. Таким образом, ожидается, что досуговый комплекс станет настоящим центром культурно-духовного развития для всех жителей и Мегино-Кангаласского района, и всех районов Заречья.

«Мегино-Кангаласский улус является кузницей талантов, отсюда выросли выдающиеся музыканты, деятели искусства и, конечно, район заслужил, чтобы на его территории был построен такой современный Дворец культуры», — отметил в прошлом году во время проверки хода строительства многофункционального культурно-досугового комплекса имени Д.Ф. Ходулова глава республики Айсен Николаев.

Кроме того, как сообщалось ранее, в новом комплексе будет место и для известного детско-юношеского ансамбля «Кыталык» под руководством лауреата премии «Душа России» Василия Винокурова. Воспитанники ансамбля – неоднократные победители и призеры многих престижных республиканских, российских и международных конкурсов.

«Строительство Дома народного творчества, как у нас по привычке говорят, – культурно-досуговый центр имени народного артиста СССР Федора Ходулова жители всего улуса ждали долго. Этот проект пришел к своему логичному завершению, и 25 декабря назначена дата открытия Центра, в котором примет участие Ил Дархан Айсен Николаев. Объект очень красивый, для заречья – это один из крупнейших объектов в сфере культуры. В нем найдется место многим желающим, среди которых главные, это. Конечно же, театральное и хоровое направления.

От имени всего нашего улуса выражаем огромную благодарность руководству республики, лично главе Айсену Николаеву и АК “АЛРОСА” за оказанное внимание, поддержку и финансирование строительства этого важного объекта. Ведь культура всегда выполняла очень важную во все времена культурно-воспитательную функцию, привлекая человека к гуманистическим духовным ценностям собственного народа», — отметал начальник управления культуры и духовного развития Мегино-Кангаласского улуса Дмитрий Аргунов.

100 социально-значимых объектов к 100-летию ЯАССР

Новый Дворец культуры – это часть крупного проекта по строительству социальных объектов к празднованию 100-летия республики в 2022 году, реализуется в рамках региональной части национального проекта «Культура». И в этом проекте одной из главных опор является АК «АЛРОСА», при финансовом участии которой строятся и запускаются в эксплуатацию новые социальные объекты. Компания поддерживает социальное развитие Якутии с самого момента начала работы там в 1954 году. Сегодня социальная ответственность – это одно из ключевых направлений деятельности компании.

«Мы ставим для себя амбициозную задачу – сделать так, чтобы регионы присутствия АЛРОСА развивались вместе с компанией, обеспечить работников достойными условиями оплаты и труда, а жителей территорий – доступом к социальной инфраструктуре и комфортной городской среде. Это основа нашего подхода к социальной ответственности», — отмечает руководство компании.

Необходимо признать, многофункционального культурно-досугового центра имени народного артиста СССР Федора Ходулова – очень успешный проект. Во-первых, нам удалось построить качественный и современный многофункциональный центр. Во-вторых, установка свай здания началась в марте 2019 года, а открываются уже в конце декабря 2020 года, это довольно быстрые сроки для подобной работы. В-третьих, по сути заказчики – то есть глава улуса и села – остались в полном восторге и гордятся этой работой, и благодарят компанию АЛРОСА за оказанную поддержку. Это еще одно подтверждение того, что добыча алмазов оказывает положительное влияние и способствует развитию территорий. И самое важное, все мы верим и ждем, что пандемия новой коронавирусной инфекции в скором времени отойдет на последний план, в новом центре всегда будет очень много людей. Дети будут с радостью ходить в кружки, взрослые заниматься танцами или, например, йогой. А культурная жизнь станет насыщенной: будут проходить выставки и различные представления. Дворец культуры станет магнитом культурной жизни в селе Майя.

«Уверен, что новый двухэтажный культурный центр, который возводили два года, станет объектом притяжения для всех жителей села и района. Примечательно, что строительство нового Центра культуры предложили сами жители, которое поддержал глава республики Айсен Николаев. Я сам родом из этого села, не раз ходил в кинотеатр «Манчаары», Театр Ходулова. Прежний Дом культуры размещался в старом здании 1966 года постройки, теперь в новый объект переедут Дом народного творчества имени Д.Ф. Ходулова и детско-юношеский центр «Кыталык». Общая площадь центра — 2,8 тыс кв.м. В здание вошли два танцевальных зала, один фитнес зал, просторный зал для выступлений на 300 зрительских мест, предусмотрен и кинозал на 50 мест. Радует, что народные коллективы, клубные формирования с их богатой историей и традициями переедут в новое здание, смогут реализовывать на новой сцене все свои самые смелые творческие идеи. Это и Народный театр имени Д.Ф. Ходулова, народный хор, народный театра юного зрителя, народный ансамбль «Кыталык», народный мини-театр Аркадия Новикова «Көөчөөн көрө». В творческих коллективах и клубных формированиях всего занимаются порядка 1500 человек. Хочется поблагодарить акционерную компанию «Алроса», благодаря которой этот проект стал возможным, подрядчиков, строителей. А также поздравить всех жителей Мегино-Кангаласского улуса и с. Майя с открытием замечательного Центра культуры имени Д.Ф. Ходулова. Это будет новая история моего родного села, добрая дорога в будущее», — поделился о важности строительства такого объекта министр культуры и духовного развития РС(Я) Юрий Куприянов.

В строительстве и обустройстве новых объектов в республике участвуют всем миром. Так, в рамках реализации строительства нового крупного социального объекта специалисты Центральных электрических сетей возвели воздушную линию, установили комплектную трансформаторную подстанцию. Здание культурно-досугового комплекса, в котором будут размещены выставочный центр, киноконцертный зал и офисные помещения, подключено от новой КТП.

«Строительство культурно-досугового комплекса имеет большую значимость для культурной жизни не только жителей Майи, но и всего Мегино-Кангаласского улуса. Мы гордимся, что вносим свой вклад в развитие комфортной среды населенных пунктов», – отметил директор ЦЭС Петр Иванов.

Справка:

По данным исследований PwC (PricewaterhouseCoopers – международная сеть компаний, предлагающих услуги в области консалтинга и аудита), АЛРОСА является лидером своей отрасли по социальным инвестициям, ежегодно направляя на них порядка 3% выручки, тогда как другие алмазо- и золотодобывающие компании – в среднем по 0,5%. Так, в 2018 году социальные инвестиции АЛРОСА превысили 10 млрд рублей. А в 2019 году инвестиции составили 12 млрд рублей, что позволило компании реализовать более 500 социальных и благотворительных инициатив, программы регионального развития, профинансировать экологические мероприятия и многое другое.

Недавно стало известно, что АЛРОСА заняла 6-е место в ESG рейтинге агентства RAEX-Europe среди российских компаний горно-металлургического сектора. В частности, агентство высоко оценило достижения компании в области корпоративного управления, а также усилия по реализации природоохранных мероприятий. RAEX-Europe – независимое европейское рейтинговое агентство, аффилированное с международной группой RAEX, которая имеет более чем 20-летний опыт рейтинговой и аналитической деятельности.