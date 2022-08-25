В селе Магарас Горного улуса к теплоснабжению подключат 10 частных домов

В селе Магарас Горного улуса к котельной «Больница» ГУП «ЖКХ РС (Я)» в рамках софинансирования с муниципальным образованием подключат десять жилых домов.

Для этого планируется построить новые тепловые сети протяженностью свыше 850 погонных метров. Также в рамках текущего ремонта будет увеличена мощность теплоисточника, сообщили в ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Специалисты Горного филиала предприятия завершили монтаж двух котлов, один из которых дополнительный, и приступили к прокладке сетей.

Кроме того, здесь к холодному водоснабжению подключат детский сад «Туллукчаана» и многоквартирный дом.

Напомним, в Горном районе к централизованному теплоснабжению будут подключены 25 частных домов в селе Орто Сурт. С такой просьбой обратились к главе республики Айсену Николаеву жители села во время прямой линии весной этого года.

На сегодня там идут завершающие работы по прокладке тепловых сетей протяженностью свыше 1 тысячи погонных метров. Для подключения новых потребителей было принято решение об увеличении мощности котельной «Квартальная».