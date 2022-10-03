В селе Кытыл-Дюра построят котельную

Строительство объекта запланировано на 2023 год. ГУП «ЖКХ РС (Я)», в рамках реализации Инвестиционной программы на 2022 год, приказом утвердил лимит финансирования на проектно-изыскательские работы по строительству квартальной котельной и тепловых сетей в с. Кытыл-Дюра с оптимизацией котельных «Школа», «Больница», «Администрация», «Гараж». Перечисленные котельные не соответствуют требованиям промышленной и пожарной безопасности. В результате тесного взаимодействия районной администрации, наслегов и ресурсоснабжающих предприятий в нашем районе строят новые котельные и магистральные тепловые сетей с присоединением жилых домов частного сектора.

Мощность планируемой котельной — 3,48 МВт. В выездном совещании приняли участие первый заместитель главы района Андрей Варламов, глава Мальжагарского 5-го наслега Николай Осипов, главный инженер Хангаласского филиала ГУП ЖКХ РС (Я) Семен Пахомов, специалисты предприятия и актив наслега.

Приоритетными задачами в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Хангаласском улусе является обеспечение надежности, бесперебойности и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, оптимизация и обновление коммунального комплекса в целях обеспечения благоприятных условий проживания населения района.