19.09.2022
17:54
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Якутия

В селе Крест-Кытыл ликвидируют дефицит пропускной способности газовых сетей

Как сообщил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников, в селе Крест-Кытыл Намского района по улице 40 лет Победы завершены работы по строительству газопровода низкого давления для снятия дефицита пропускной способности и возможности подключения новых абонентов. 

«Работы были начаты в мае текущего года. Всего построено порядка 1100 метров новых газовых сетей. Это позволит жителям улицы села подключить свои дома к газу, а также повысится давление для подключения хозпростроек, кроме того, будет обеспечена надежность и безопасность газоснабжения», – рассказал Алексей Колодезников.

Напомним, что ведение масштабных работ по ликвидации дефицита в Якутии стало возможным благодаря поддержанному главой республики Айсеном Николаевым комплексному подходу к газификации населенных пунктов.

«Этот подход включает в себя не только реализацию федерального проекта социальной газификации, но и параллельное строительство новых газовых сетей за счёт республиканского бюджета», – отметил генеральный директор СТНГ.

Фото: Пресс-службы АО «Сахатранснефтегаз»
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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