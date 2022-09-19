В селе Крест-Кытыл ликвидируют дефицит пропускной способности газовых сетей

Как сообщил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников, в селе Крест-Кытыл Намского района по улице 40 лет Победы завершены работы по строительству газопровода низкого давления для снятия дефицита пропускной способности и возможности подключения новых абонентов.

«Работы были начаты в мае текущего года. Всего построено порядка 1100 метров новых газовых сетей. Это позволит жителям улицы села подключить свои дома к газу, а также повысится давление для подключения хозпростроек, кроме того, будет обеспечена надежность и безопасность газоснабжения», – рассказал Алексей Колодезников.

Напомним, что ведение масштабных работ по ликвидации дефицита в Якутии стало возможным благодаря поддержанному главой республики Айсеном Николаевым комплексному подходу к газификации населенных пунктов.

«Этот подход включает в себя не только реализацию федерального проекта социальной газификации, но и параллельное строительство новых газовых сетей за счёт республиканского бюджета», – отметил генеральный директор СТНГ.