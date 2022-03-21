21.03.2022
12:09
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Фотофакт

В селе Кэнтик из руды плавят железо

В селе Кэнтик Верхневилюйского улуса идет подготовка к Ысыаху Олонхо, сообщают тгк-каналы. «Вчера из 70 кг руды получили 19 кг железа», — подписаны фотографии.

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