В Кемпендяе открылся образовательно-оздоровительный центр

Для выявления и поддержки способных и талантливых детей, подготовки их к профессиям будущего в республике активно создаются новые объекты дополнительного образования.

17 декабря в образовательно-оздоровительном центре «Сир уустара», структурном подразделении республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», началась тематическая смена «Алмазные кадры». Центр создан в селе Кемпендяй Сунтарского улуса на базе Кемпендяйского грязелечебного санатория им. Г.Е. Чолбодукова. Первыми посетителями стали 78 учащихся Кемпендяйского наслега, они начали обучаться по программам «Робототехника», «Удивительная Якутия», «Современные танцы» и «Englishmate». С января 2021 г. здесь будут обучаться и оздоравливаться дети из других улусов республики.Как отметила Варвара Васильева, директор республиканского ресурсного центра «Юные якутяне», обучение будет вестись по четырем основным направлениям: естественнонаучное (для развития медицины и сельского хозяйства); политехническое (для развития технологий и техноиндустрии); креативное творчество (для развития специалистов по ДПИ), кузнечное дело; туристко–краеведческое (для развития этно и экотуризма) и социокультурного просвещения.

Детей ждут разнообразные рабронхолегочные процедуры на основе рапы, пневмо- и механические массажи, ЛФК, фитобар. В связи с открытием зимника в кабинеты центра начали доставлять новое оборудование и мебель. Планируется открытие смарт-библиотеки, актового зала, отвечающего современным требованиям, постройка полностью благоустроенного спального здания на 40 мест.

На торжественном открытии центра присутствовали глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев, начальник управления образованием Альберт Иванов, глава Кемпендяйского наслега Александр Игнатьев. Онлайн через платформу Zoom детей и организаторов с большим достижением поздравили заместитель министра образования и науки РС(Я) Владимир Тихонов и генеральный директор Некоммерческой организации «Целевой фонд будущих поколений РС(Я)» Владимир Егоров. Анатолий Григорьев в своем выступлении поблагодарил главу РС(Я) Айсена Николаева, заместителя председателя правительства Ольгу Балабкину за оказанную поддержку в открытии центра для детей. Он также отметил, что коллективом республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» большая трудоемкая работа проделана в кратчайшие сроки, призвал и дальше работать сообща во благо развития детей.

«Первые ласточки» центра «Сир уустара» – учащиеся Кемпендяйской школы- поделились своими впечатлениями, рассказали о том, как интересно и с пользой они проводят здесь время, о замечательных вожатых, с которыми не соскучишься, и о том, как современно и стильно оформлены помещения. Оздоровление на базе республиканского образовательно-оздоровительного центра может пройти и взрослое население. Данное мероприятие проведено с учетом санитарно-эпидемиологических требований, связанных с коронавирусной инфекцией.

