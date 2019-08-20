В с. Капитоновка граждане КНР загадили местность химикатами

20 августа Якутским комитетом государственного экологического надзора проведены контрольно-надзорные мероприятия в с. Капитоновка. В ходе проверки установлено, что по адресу: г. Якутск, с. Капитоновка ул. Подгорная 6Б расположена площадка по производству кирпича, а также асфальтобетонный завод, являющийся резидентом ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы»».

Проверкой установлено, что на территории кирпичного завода находятся граждане Китайской народной республики, не владеющие русским языком, данная территория принадлежит ООО «Цзиньхайтун-Керамика», резидент ТОСЭР «Индустриальный парк «Кангалассы»».

Инспекторами выявлен факт слива сточных вод гражданами КНР с территории кирпичного завода за забор, на рельеф местности. В результате этого образованы лужи с характерным запахом, площадь разлива составляет 30 кв. м., а также на месте слива, регистрируется сброс отходов производства и потребления.

В ходе обследования отобраны пробы почвы и переданы для химико-аналитической экспертизы по определению о назначении экспертизы в ГБУ РС(Я) «РИАЦЭМ».

Кроме того, на месте выявлен факт выемки грунта с восточной стороны данной территории ТОСЭР, добыча песка произведена на площади 120 кв. м. глубиной 175 см. Выемка производится рядом с воротами ТОСЭР, где расположен накопитель песка и установлены устройства для изготовления бетона и бетонных изделий. Вдоль забора складированы тротуарные плитки, металлические изделия. Также регистрируется место сброса металлических изделий загрязненных нефтепродуктами.

По итогам рейда возбуждено административное делопроизводство, начато административное расследование.