В Хоточчу — режим повышенной готовности

Ежегодно жители села Хоточчу 1-го Жемконского наслега Хангаласского района переживают паводок в режиме повышенной готовности. В 2010 году произошло крупное наводнение, которое нанесло большой ущерб домашнему хозяйству населенного пункта, передает ЯСИА.

С наступлением весны и приближением ледохода жители наслега в усиленном режиме начинают готовиться к паводковой ситуации. В основном они ориентируются на паводковую ситуацию в Олекминском районе. Местная администрация измеряет наступление воды на специальных постах, устанавливается дежурство, все жители деревни следят за информацией и уровнем воды.

В эти дни жители села активно эвакуируют сено, скот и лошадей, всё вывозят на возвышенность, в 3 км от деревни. «Береженого – бог бережёт!» — такой девиз у населения.

«В селе Хоточчу на сегодняшний день могут подвергнуться затоплению 223 человека, в с.Тит-Эбя 1-го Жемконского наслега под угрозой затопления находятся 160 человек. К счастью, на данный момент происходит спад уровня воды. По последним данным, уровень воды находится на отметке 532 при критическом 670 см. Тем не менее, жители села помнят горький опыт 2010 года, а потом и 2018 года, когда паводковая вода достигла жилых домов», — отметила заместитель главы 1-го Жемконского наслега Лия Самсонова.