В селе Хоринцы введен режим чрезвычайной ситуации

В результате подтопления дворовых территорий и жилых домов на уровне муниципального образования «Хоринский наслег» введен режим чрезвычайной ситуации — сообщает телеграм-канал Администрации МР «Олекминский район».

По итогам вылета в село Хоринцы Олекминского района в администрации района состоялось совещание Комиссии по чрезвычайным ситуациям под руководством первого заместителя председателя правительства РС (Я) при участии председателя Госкомитета ОБЖ РС (Я) Дмитрия Лепчикова, заместителя начальника главного управления МЧС по РС (Я) Станислава Алексеева и членов оперативной группы. По итогам совещания принято решение о проведении взрывных работ ниже Русский речки.

На уровне муниципального района ведется работа по фиксации пострадавших от паводка для последующей компенсации ущерба. Также дано поручение Управлению сельского хозяйства по мониторингу животных.

В селе Хоринцы работают пункты временного размещения (ПВР). В основном жители села по своему желанию эвакуированы к родственникам, два человека находятся в ПВР. Имеется достаточный запас воды, продуктов и обеззараживающих средств.

Пункты временного размещения развернуты на базе врачебной амбулатории, также имеется резервный ПВР на базе детского сада. Местное население мобилизовано и работает по возведению искусственной дамбы, где непосредственное участие принимают спасатели МЧС и первый заместитель главы района Николай Кузнецов. С населенного пункта Балаганнах также эвакуированы женщины и ребенок.