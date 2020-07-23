В селе Хонуу опасность для объекта нефтебазы миновала

Об этом сообщает улусмедиа со ссылкой на газету «Индигир уоттара». Сегодня в селе Хонуу по локализации пожара, помимо местных добровольцев, работают 17 бойцов из города Якутска, с ГАУ РС (Я) “Якутлесресурс”.

21 июля из-за угрозы лесного пожара стратегическим объектам в Момском районе вновь был объявлен режим ЧС. О том, как совместными усилиями удалось отстоять Момскую нефтебазу Белогорского филиала АО “Саханефтегазсбыт” рассказал Пантелеймон Ефимов, директор нефтесклада:

«Из-за угрозы лесного пожара Момской нефтебазе 7 июля был объявлен режим ЧС. Проложили минерализованную полосу. Но из-за порывистых ветров пожар вновь вспыхнул. 21 июля проложили четвертую полосу и благодаря изменению направления ветра смогли остановить огонь. В ту ночь в тушении пожара работали более ста человек, все хозяйствующие предприятия привлекли своих работников, предоставили технику. Сотрудники “Якутлесресурс”, приехавшие на подмогу из города Якутска, 20 июля провели встречный отжиг. Также вели патрулирование работники аэронавигации. Опасность для объекта нефтебазы миновала. Сейчас ведется окарауливание, также наблюдаем с помощью квадрокоптера, – рассказал Пантелеймон Ефимов.

Глава района Иван Павлов сообщил, что на подмогу в село Буор Сысыы, где лесной пожар находится в 1,2 км, направлены еще 20 добровольцев. Всего на тушении данного пожара трудятся 45 человек, задействованы два трактора.

Вчера в Момский район вылетел самолет Ан-24 АК «Полярные авиалинии» с 15 сотрудниками лесопожарных формирований и 634 кг багажа. В район дополнительно доставлены мотопомпы, пожарные рукава и рюкзаки, бензопилы, кусторезы, ранцевые огнетушители.

Завтра в район на помощь в тушении пожаров будет направлен водосливной вертолет.