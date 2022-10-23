23.10.2022
14:31
226

Происшествия

В селе Хатассы в результате  ДТП женщина получила тяжелые травмы

22 октября  около 23:50 в Якутске водитель  1969 г.р., управляя автомашиной Тойота Ист , следуя по ул. Аржакова селе Хатассы, возле дома №32 совершил наезд на пешехода.

В результате ДТП женщина получила  открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и была госпитализирована в нейро-хирургической отделение РБ№2.

Водитель автомашины в момент аварии был трезв, имеет стаж вождения с 1998 года, за последний год к административной ответственности за нарушение ПДД  привлекался 1 раз.

Личность женщины пока не установлена.  По факту ДТП проводится проверка, предстоит установить все обстоятельства и причины происшествия.

Госавтоинспекция напоминает: водителю необходимо выбирать скорость движения транспортного средства с учетом погодных и дорожных условий, видимости. В последние дни в столице региона и во многих районах республики отмечаются ежедневные обильные осадки, при этом температура не опускается низко, что обуславливает гололед на автодорогах, видимость ограничена: в таких условиях воителям необходима особая внимательность и осторожность. Пешеходам в темное время рекомендуется использовать свтетовозвращающие элементы в одежде и аксессуары- это поможет повысить видимость на дороге, снизит риск дорожно-транспортных происшествий, ведь водитель сможет заметить пешего участника движения со световозвращателями издалека и успеет затормозить или остановиться. 

Источник: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх