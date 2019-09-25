Новая водоочистная станция откроется в селе Харыялах

В День государственности Республики Саха (Якутия), 27 сентября, в селе Харыялах Верхневилюйского улуса состоится торжественный запуск водоочистной станции производительностью 50м3.

В торжественном открытии примет участие Глава республики Айсен Николаев.

В селе проживает более 880 человек. До сих пор население обеспечивалось привозной водой. В населенном пункте работают две «водовозки», которые доставляли воду из реки Вилюй. После экологического происшествия на реках Вилюй, Ирелях и Малая Ботуобуя в прошлом году жители села вынуждены были заказывать чистую питьевую воду из административного центра — села Верхневилюйск.

ООО «Инженерные сети Проект» (г. Новосибирск) построили водоочистную станцию в блочно-модульном исполнении производительностью 50м3 в сутки. Технология электрохимической обработки воды разработана специально для северных вод, которые имеют свои физико-химические особенности, связанные с наличием вечной мерзлоты, затрудненной фильтрации воды в грунтах. По словам генерального директора АО «РОСА» Виталия Васильева, «воды Якутии – очень сложные. В связи с тем, что регион богат большим количеством полезных ископаемых, они чрезмерно насыщенны металлами, кремнием и сульфокислотами, образующими с железом устойчивые соединения, разрушить которые обычными окислителями очень сложно.

Генеральный директор ООО «Инженерные сети Проект» Андрей Алексеев отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря поддержке руководства республики.

«Глава Якутии Айсен Николаев убежден, что в республику должны приходить новые технологии, которые помогут изменить уклад жизни. Каждый житель Якутии должен получать чистую воду», — сказал он.

Проект реализован в рамках республиканской программы «Развитие систем водоснабжения Вилюйской группы улусов на 2019-2024 годы». Харыялах станет одним из 14 населенных пунктов Вилюйской группы улусов, где появится качественное снабжение питьевой водой. Также в рамках программы в 2020-2021 годах в селе Харыялах запланированы мероприятия по бурению скважины с возведением скважинной водозаборной станции.

В 2019 году более 12 тысяч жителей Вилюйской группы районов Якутии будут обеспечены чистой питьевой водой в рамках республиканской программы. Основными мероприятиями программы являются установка модульных водоочистных сооружений, приобретение водовозной техники, увеличение производительности водозаборной скважины, строительство скважинного водозабора, строительство инженерных сетей.

Финансирование мероприятий осуществляется через НО «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха (Якутия)» за счет ежегодных отчислений акционерной компании «АЛРОСА» (ПАО) в размере 150 млн. рублей на развитие системы водоснабжения.