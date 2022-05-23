В селе Едейцы может подтопить 212 дворовых территорий

В Якутске и его пригородах введен режим чрезвычайной ситуации.

Река Лена

На реке Лена сохраняется напряжённая гидрологическая обстановка. Ледоход проходит по территории Хангаласского района, г. Якутск (его пригородов) и Намского района, в населенном пункте Едейцы наблюдается подтопление дворовых территорий. По наихудшему сценарию возможно подтопление 212 дворовых территорий, в превентивных целях проведено отселение жителей. Граждане размещены по родственникам и знакомым, в том числе в пункте временного размещения находится 26 человек. Для оказания всесторонней помощи населению в населенный пункт прибыла оперативная группа и спасатели регионального управления МЧС России.

Также у пригородов Якутска и Усть-Алданского района наблюдаются повышения уровней воды, с выходом воды на пойму. В г. Якутске и его пригородах введен режим чрезвычайной ситуации. Выставлены посты безопасности, в состав которых входят работники администраций, спасатели и сотрудники Центра ГИМС.

На акватории реки Лена проводятся взрывные работы.

Река Алдан

Активная фаза ледохода на реке Алдан проходит по территории Томпонского и Усть-Алданского районов. Нижняя кромка ледохода наблюдается в 10 км н.п. Чериктей, уровень воды составляет 727 см при критическом 1062 см. У н.п. Батамай уровень воды составляет 680 см при критическом 1150 см, наблюдается подвижка льда. Верхняя кромка – у г/п Верхоянский Перевоз Томпонского района, уровень воды составляет 776 см при критическом 1300 см. Протяженность ледохода составляет 285 км. По прогнозу, выход волны вскрытия с реки Алдан ожидается 23-24 мая.

Река Вилюй

На реке Вилюй активная фаза ледохода проходит по территории Кобяйского района. Нижняя кромка ледохода находится у гидропоста Промышленный, уровень воды составляет 1610 см при критическом 1158 см. Верхняя кромка – у г/п Хатырык – Хомо, уровень воды составляет 991 см, при критическом 1158 см, наблюдается густой ледоход. Протяженность ледохода – 103 км. По прогнозу, в ближайшие сутки-двое ледоход будет проходить в устьевой части реки.

Река Яна

На притоках р. Яна наблюдается подвижка льда, суточный подъем уровней воды составляет 10-30 см. В ближайшие сутки ожидаются подвижки льда у н.п. Сайды Верхоянского района, вскрытие реки на участке Верхоянск – Батагай ожидается 23-24.05.22г.

Река Колыма

На реке Колыма активная фаза ледохода проходит по территории Среднеколымского района. В результате сохранения высоких уровней воды сохраняется подтопление взлетно-посадочной полосы аэропорта Зырянка. Стыковочные рейсы организованы, проводится постоянное оповещение и информирование населения о складывающейся обстановке.

В ближайшие сутки ледоход достигнет территории Нижнеколымского района.

На реке Березовка (правый приток реки Колыма) у н.п. Березовка Среднеколымского уровень воды составляет 925 см при критическом 1000 см. Согласно прогнозу, в ближайшие сутки ожидается дальнейшее понижение уровня воды.

Река Оленек

Нижняя кромка ледохода на реке Оленек находится в 300 км ниже н.п. Оленек, уровень воды составляет 1121 см при критическом 1350 см. Верхняя кромка находится в 100 км ниже н.п. Оленек. На участке Оленек – Тюмяти отмечается незначительный подъем уровней воды. Протяженность ледохода составляет 200 км. За сутки он продвинулся на 60 км. В соответствии с прогнозом, в ближайшие двое-трое суток ожидается дальнейшее продвижение ледохода по территории Оленекского района.

Река Индигирка

На участке Усть – Нера – Белая Гора наблюдается повышение уровней воды на реке Индигирка, от 10 до 40 см за сутки. Вскрытие реки у г/п Усть-Нера ожидается в ближайшие сутки –двое.

«Спасатели региональной службы спасения проводят берегоукрепительные работы в Намском районе, оборудуют насыпную дамбу у дороги. В настоящее время работает межведомственная оперативная группа ниже по течению реки Лена от н.п. Кангалассы, проводятся взрывные работы на ледовом поле. В Намский район направляется оперативная группа и спасатели регионального управления МЧС России, в составе 18 человек и 4 единиц техники. На территории республики задействовано 5 оперативных групп в составе 65 человек и 14 единиц техники», – прокомментировал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).