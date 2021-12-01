В селе Диринг Чурапчинского улуса торжественно запустят газ

Завтра, 2 декабря, в селе Диринг зажжется факел, знаменующий начало газификации второго по численности населенного пункта в Чурапчинском улусе.

Первые семьи уже подключились к сетевому природному газу по программе социальной газификации, сообщает Управление газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз». Население села составляет более тысячи жителей. Подведение газопроводов-вводов к границам земельного участка для граждан будет бесплатно по программе социальной газификации. На сегодняшний день завершены работы по выведению 480 газопроводов-вводов, в дома первых семей уже запущен газ.⠀

Строительство внутрипоселковых газовых сетей села Диринг начато в 2018 году, в сентябре текущего года завершен четвертый и пятый пусковой комплекс. Общая протяженность построенных газопроводов высокого и низкого давлений достигает порядка 35 километров.⠀В торжественном мероприятии примут участие глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ, глава Хоптогинского наслега Борис АРХИПОВ.⠀

Добавим, что природный сетевой газ пришел в село Чурапча в 2015 году. Сейчас количество абонентов в пяти газифицированных селах составляет 1217.⠀Всего 1011 домовладений в улусе подпадает под программу социальной газификации. С 2023 года запланировано строительство девятого и десятого пусковых комплексов в районном центре – селе Чурапча – общей протяженностью более 22 километров, что даст возможность подключения к газу к более 500 домовладений.⠀