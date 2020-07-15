В селе Чурапча подключат к газу более 400 домов

Лето – традиционная пора работ по газификации республики. В селе Чурапча Чурапчинского улуса активно идет развитие внутрипоселковых сетей, а именно – в седьмом пусковом комплексе в эти дни проводятся строительно-монтажные работы, благодаря чему более 400 семей получат голубое топливо в свои дома.

Село газифицируется в рамках программ «Устойчивое развитие села» и «Современный облик села» по линии Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Якутии. Срок окончания проекта – сентябрь 2021 года.

В эти дни строительно-монтажные работы по заказу министерства проводит компания-подрядчик ООО «Строй-В». Бригады подрядчика должны произвести все необходимые мероприятия, чтобы проложить уличный газопровод и выходы труб из земли к жилым домам в соответствии с проектом.

При этом, подрядчик при выполнении земляных работ в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖЕН ОБЕСПЕЧИТЬ беспрепятственный въезд к каждому двору и воротам для удобства жителей, или немедленно восстановить проезд и проход в случае, если ранее не было этого сделано. В противном случае компания «Сахатранснефтегаз» имеет право не принять выполненные подрядчиком работы, поскольку от их качества зависит не только удобство жителей республики, но и безопасность.

Работа газовиков начинается непосредственно после того, как будут уложены и построены газопроводы. АО «Сахатранснефтегаз» производит приемку исполнительно-технической документации, проверяя все объекты, и принимает их для пуска газа и дальнейшей эксплуатации. В этот период компания-подрядчик восстанавливает земляной рельеф, устраняя неровности после работ.

Газификация районов и улусов Якутии — одно из наиболее масштабных и социально значимых направлений работы правительства РС(Я), призванное значительно улучшить благополучие и комфорт людей, поэтому газовики просят жителей села Чурапча с понимаем отнестись к временным неудобствам.