В селе Чкалов, которое находится на острове, начинается строительство котельной

В Хангаласском улусе продолжаются работы по подключению частного сектора к централизованному отоплению. На днях завезены материалы и оборудование в село Чкалов для строительства котельной.

«Село Чкалов находится на острове и подключение жилого фонда к централизованному отоплению в этом населенном пункте жизненно необходимо. Ожидается, что новый объект начнет свою работу с сентября текущего года. Сначала будут подключены только 10-12 частных жилых домов и социальные объекты. А в дальнейшем к новой котельной подключим все жилые дома», — рассказал Федор Борисов.

В Хангаласском улусе 96 котельных обслуживают социальные объекты и жилищный фонд, из них 29 работают на угле. На сегодняшний день запасы имеются в достаточном обьеме.

Отметим, что соглашение о взаимодействии по строительству котельной в селе Чкалов ранее подписано между администрацией МР «Хангаласский улус», администрацией МО «Тит-Арынский наслег» и АО «Хангаласский газстрой». Данное мероприятие осуществляется в рамках подпрограммы «Благоустройство индивидуальных жилых домов» госпрограммы республики «Обеспечение качественным жильем и повышение качества жилищно-коммунальных услуг на 2020 — 2024 годы».