В селе Черюмча введут в работу новый спортзал

20 февраля рабочая группа под руководством вице-премьера Дениса БЕЛОЗЁРОВА провела отчёт правительства перед населением села Черюмча Верхоянского района.

Перед этим заместитель председателя правительства республики посмотрел новый арочный спортзал, который будет введен в работу в скором времени. Стоимость объекта – 16 млн. 373 тысячи рублей. 70% строительства спортзала профинансировано по линии движения добрых дел республики «Моя Якутия в XXI веке». Остальная сумма софинансирована со стороны муниципалитета и района.

Отмечена деятельность главы села Дарьи ОСИПОВОЙ. За время ее работы построены школа, детский сад, центральная котельная, ФАП, четырехквартирный жилой дом. Сегодня в населенном пункте частные дома подключены к центральному отоплению на 100 процентов.

Денис Белозеров на отчете отметил, что в Верхоянском районе в рамках реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» в 2019 году были выделены социальные выплаты гражданам, проживающим в сельской местности, на строительство (приобретение) двух жилых домов в с. Бетенкес общей площадью 144 кв.м. на общую сумму 2 млн 558 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 2 млн. 353 тыс. рублей.

Также выделены социальные выплаты молодым специалистам и молодым семьям улуса на строительство (приобретение) шести жилых домов в сёлах Улахан-Кюель, Токума, Томтор и Боронук общей площадью 432 кв.м. на общую сумму 7 млн. 675 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета 7 млн. 061 тыс. рублей.

В республиканскую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы» по Верхоянскому району включены 64 многоквартирных жилых дома общей площадью 16 247,33 кв. метров.