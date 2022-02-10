В селе Бясь-Кюёль построят школу

В селе Бясь-Кюёль в этом году начнут строительство новой школы на 150 мест

В этом году в с. Бясь-Кюёль Горного района, пострадавшем летом 2021 года от природного пожара, начнётся строительство новой школы на 150 мест. Об этом на отчёте Правительства Якутии об итогах работы за 2021 год перед населением Горного района, который проведён в режиме видеоконференцсвязи, сообщил первый вице-премьер Дмитрий Бердников. Он озвучил, что средства на строительство новой школы в федеральном бюджете уже предусмотрены.

Напомним, что по инициативе Главы Якутии Айсена Николаева вопрос строительства новой школы в с. Бясь-Кюёль был включён в перечень поручений Президента РФ В.В. Путина.

На отчёте Правительства Якутии перед населением Горного района, в частности, рассмотрены итоги работы по строительству объектов и жилья в улусе за 2021 год.

Так, в рамках спартакиады «Игры Манчаары» в прошлом году в с. Бердигестях введены в работу Многофункциональный спортивный зал, стадион на 1000 мест, Универсальный стрелковый комплекс с интернатом на 50 мест.

В 2021 году в улусе введено 65 индивидуальных жилых домов с общей площадью 5659,9 кв. м. Выполнение плана ввода по ИЖС составляет 141,5%. Также построены 2 многоквартирных жилых дома в квартале «Сергелях» с. Бердигестях по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда с общей площадью 6 227, 7 кв. метров, из аварийного жилья расселены 425 человек.

Общий итог по вводу жилья в 2021 году в районе составляет 11887,6 кв.м. План по данному показателю выполнен на 113,4%.