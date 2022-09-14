В селе Борогонцы ввели в работу котельную «Восток-1»

ГУП «ЖКХ РС (Я)» ввело в эксплуатацию новую квартальную котельную «Восток-1» в селе Борогонцы Усть-Алданского района Якутии.

Масштабный проект по строительству котельной, сетей тепло-, водоснабжения и центрального теплового пункта от нее реализован при поддержке Государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ в рамках модернизации систем коммунальной инфраструктуры регионов. Его общая стоимость составила 532,89 млн рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ – 268,69 млн, остальные 264,19 млн – собственные средства ГУП «ЖКХ РС (Я)», подрядная организация – ООО «Инженерные сети Проект».

Теплоисточник мощностью 18 МВт запустили в работу 7 сентября вместе с другими котельными района, дав начало отопительному периоду 2022-2023 годов. Котельная обеспечила теплом ранее присоединенные социальные объекты и индивидуальные жилые дома, а также к ней планируется подключение строящейся школы на 450 мест.

Один из крупнейших объектов теплоснабжения предприятия заменил две устаревшие нефтяные котельные «Восток» и «МСШ-2». Котельная автоматизированная, за технологическими процессами можно следить удаленно. В здании предусмотрено все для удобства персонала: кухня, комната отдыха, душевые.

Существенным преимуществом новой котельной станет не только обеспечение надежного теплоснабжения населения, но и экономия средств. Благодаря переходу на уголь, который планируют завозить в район с Харбалахского угольного разреза, ГУП «ЖКХ РС (Я)» снизит расходы, которые шли на дорогостоящее нефтяное топливо. А за счет автоматизации процессов будет расходоваться меньше угля, чем в обычных котельных.