В селе Борогонцы ввели новую котельную

В Усть-Алданском районе Республики Саха (Якутия) ввели в эксплуатацию новую котельную в рамках проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры с участием средств Фонда ЖКХ.

В селе Борогонцы Усть-Алданского района Республики Саха (Якутия) завершилась реализация масштабного проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения с участием финансовой поддержки государственной корпорации — Фонда содействия реформированию ЖКХ.

В рамках данного проекта, выполненного в соответствии с постановлением Правительства РФ №1451, построена квартальная котельная «Восток-1» мощностью 18 МВт с сетями теплоснабжения и водоснабжения, а также центральный тепловой пункт.

Как сообщили Фонду содействия реформированию ЖКХ в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), новая котельная обеспечит теплом ранее присоединенные социальные объекты и индивидуальные жилые дома. Кроме того, в октябре текущего года планируется подключение школы на 450 учащихся.

Как отмечают в Министерстве ЖКХ и энергетики региона, это один из крупнейших объектов коммунального комплекса, который заменил две устаревшие нефтяные котельные «Восток» и «МСШ-2».

Заявка Республики Саха (Якутия) на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда ЖКХ для реализации проекта была одобрена правлением госкорпорации в 2020 году. Его общая стоимость составила 532,9 млн. рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ — 268,7 млн. рублей, участника проекта ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» — 264,2 млн. рублей.

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) Вячеслав Емельянов, новая котельная — автоматизированная, за технологическими процессами можно следить удаленно. Данные по ее работе будут передаваться ресурсоснабжающей организации в головной офис. Кроме того, в здании предусмотрено все для удобства персонала – от душевых кабин до кухни и комнат отдыха.

Существенным преимуществом новой котельной станет не только обеспечение надежного теплоснабжения населения, но и экономия средств. Благодаря переходу на уголь, который планируют завозить в район с Харбалахского угольного разреза, ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)» снизит расходы, которые шли на дорогостоящее нефтяное топливо. А за счет автоматизации процессов будет расходоваться меньше угля, чем в обычных котельных.