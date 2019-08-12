12.08.2019
18:50
85Якутия
В селе Большой Хатыми после ремонта заработала КАЗС №133
На КАЗС №133 АО «Саханефтегазсбыт» в селе Большой Хатыми Нерюнгринского района завершен ремонт. Автозаправочная станция продолжает работу в штатном режиме.
Напомним, что в краткие сроки улучшено состояние дорожного покрытия, произведено обустройство нового земляного полотна съездов и площадки станции.
Бензин марки «Премиум-95» на КАЗС №133 в селе Большой Хатыми стоит 49 рублей 90 копеек. «Регуляр-92» — 48 рублей 10 копеек. Цена на топливо дизельное «Евро» — 57 рублей 70 копеек.
АО «Саханефтегазсбыт» ждет своих клиентов.
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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