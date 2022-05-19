В селе Березовка приостановлена работа котельной

В селе Березовка Среднеколымского района Якутии в результате повышения уровня воды в реке и ввиду угрозы подтопления приостановлена работа котельной №1.

По оперативной информации Среднеколымского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)», оборудование котельной было своевременно демонтировано и эвакуировано на незатопляемую территорию. К теплоисточнику присоединены детский сад, культурно-досуговый центр и общежитие, в котором проживают пять семей.

Отмечено, что работниками ЖКХ района заранее в полном объеме проведены запланированные противопаводковые мероприятия. В целях безопасного пропуска паводковых вод и обеспечения безопасности объектов жизнеобеспечения подготовлены все необходимые силы и средства, на местах имеются запасы топливных ресурсов и технических материалов.

Котельную после спада воды оперативно подготовят к эксплуатации. В других населенных пунктах района объекты предприятия функционируют в штатном режиме.