19.05.2022
17:10
45

Происшествия

В селе Березовка приостановлена работа котельной

В селе Березовка Среднеколымского района Якутии в результате повышения уровня воды в реке и ввиду угрозы подтопления приостановлена работа котельной №1.

По оперативной информации Среднеколымского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)», оборудование котельной было своевременно демонтировано и эвакуировано на незатопляемую территорию. К теплоисточнику присоединены детский сад, культурно-досуговый центр и общежитие, в котором проживают пять семей.

Отмечено, что работниками ЖКХ района заранее в полном объеме проведены запланированные противопаводковые мероприятия. В целях безопасного пропуска паводковых вод и обеспечения безопасности объектов жизнеобеспечения подготовлены все необходимые силы и средства, на местах имеются запасы топливных ресурсов и технических материалов.

Котельную после спада воды оперативно подготовят к эксплуатации. В других населенных пунктах района объекты предприятия функционируют в штатном режиме.

Фото: Пресс-службы
Источник: Пресс-служба ГУП «ЖКХ РС (Я)»

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх