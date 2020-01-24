В селах Якутии планируют показывать кино

Кассовые фильмы планируют показывать в якутских селах. В домах культуры населенных пунктов установят специальный кинопроектор, разработанный Якутской республиканской киносетью совместно с японской компанией. Об этом рассказал руководитель киносети Петр Чиряев на встрече с главой региона Айсеном Николаевым.

В Якутии 38% населения проживает на территориях, где нет кинотеатров. Проблема стоит остро по всей стране. В России на десятки тысяч населенных пунктов насчитывается около 2 тысячи кинотеатров. Устанавливать в селах с низкой плотностью населения оборудование, работающее в формате DCP (Digital Cinema Package), нерентабельно.

На встрече с главой республики Чиряев презентовал кинопроектор, который разработан японским производителем проекционной техники Eiki по техническому заданию Якутской республиканской киносети. Он может быть установлен в домах культуры или любом другом помещении, и тогда люди даже в самых отдаленных поселках смогут смотреть кино, в том числе якутского производства, в день премьеры. Стоимость проектора в 10 раз дешевле, чем оборудование больших кинотеатров.

Проект, добавил руководитель автономной некоммерческой организации, уже апробирован в 38 наслегах Якутии. В итоге на один фильм сходили от 3 до 6,4% местного населения. По оценке экспертов, это хороший показатель. Для сравнения, в целом по России в 2018 году лучшие картины отечественного производства посетило от 3 до 9 % кинофицированного населения. Речь идет о фильмах «Тренер», «Лед», «Т-34».

Айсен Николаев отметил, что власти республики поддержат инициативу киносети и надеются на поддержку федерального центра, ведь в дальнейшем проект может быть растиражирован по всей России.

Добавим, что официальная презентация кинопроектора состоится в марте на VI Якутском международном кинофестивале в Якутске.