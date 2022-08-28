28.08.2022
17:41
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Культура
В селах Якутии открылось три кинозала
27 августа малые кинотеатры с новыми кинопроекторами впервые открылись в трёх сёлах Якутии, это сёла Тюнгюлю Мегино-Кангаласского, Сыырдаах Усть-Алданского и Одьулун Чурапчинского улуса.
Кинозалы стали участниками акции «Ночь кино» и показали бесплатно всем желающим три российских фильма: «Чемпион мира», «Пара из будущего», «Последний богатырь: Посланник Тьмы».
Как сообщил директор Якутской республиканской киносети Петр Чиряев, к октябрю этого года в республике будет открыто еще семь кинозалов, а в долгосрочных планах открытие 120 новых кинозалов.
Подробно о своих планах развития киносети Петр Чиряев рассказал в своем интервью:
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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