В селах Якутии открылось три кинозала

27 августа малые кинотеатры с новыми кинопроекторами впервые открылись в трёх сёлах Якутии, это сёла Тюнгюлю Мегино-Кангаласского, Сыырдаах Усть-Алданского и Одьулун Чурапчинского улуса.

Открытие кинозала в селе Одьулун Чурапчинского улуса

Кинозалы стали участниками акции «Ночь кино» и показали бесплатно всем желающим три российских фильма: «Чемпион мира», «Пара из будущего», «Последний богатырь: Посланник Тьмы».

Как сообщил директор Якутской республиканской киносети Петр Чиряев, к октябрю этого года в республике будет открыто еще семь кинозалов, а в долгосрочных планах открытие 120 новых кинозалов.

Подробно о своих планах развития киносети Петр Чиряев рассказал в своем интервью: