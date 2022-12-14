14.12.2022
21:40
488

Происшествия

В Сатале сгорел дом, гараж и автомобиль

13 декабря 2022 г. в 18.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-хэтажном частном доме на улице Вишневая в СОНТ «Сатал» г. Якутска. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел дом. В результате пожара огнем повреждены дом, гараж и автомобиль по всей площади 112 кв.м. Причина пожара, предположительно, короткое замыкание электропроводки в гараже. Виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались 15 человек личного состава и 3 единицы техники ПСЧ, а также 1 ед. техники добровольной пожарной команды.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба МЧС РФ по РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх