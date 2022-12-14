В Сатале сгорел дом, гараж и автомобиль

13 декабря 2022 г. в 18.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в 2-хэтажном частном доме на улице Вишневая в СОНТ «Сатал» г. Якутска. На момент прибытия первого пожарного подразделения горел дом. В результате пожара огнем повреждены дом, гараж и автомобиль по всей площади 112 кв.м. Причина пожара, предположительно, короткое замыкание электропроводки в гараже. Виновное лицо — хозяин. Ущерб устанавливается. На ликвидацию пожара привлекались 15 человек личного состава и 3 единицы техники ПСЧ, а также 1 ед. техники добровольной пожарной команды.