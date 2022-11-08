08.11.2022
21:57
46
Якутск
В «Сатале» идёт пуск газа в домах
Сейчас ремонтные бригады «Сахатранснефтегаз» совместно с бригадами ООО «Якутская газовая компания» (обслуживает часть домов) проводят обход домов для повторного пуска газа. Для этого необходимо, в первую очередь жильцам быть дома или явиться, если находятся в отъезде.
Горожан просят ориентироваться на официальную информацию пресс-службы «Сахатранснефтегаз», сообщает тгк ЯКУТСК
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Фото: тгк ЯКУТСК
Источник: тгк ЯКУТСК
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