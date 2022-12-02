В сквере Петербурга появился камень памяти Семена Новгородова

2 декабря в рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге состоялось открытие закладного камня в сквере имени Семена Андреевича Новгородова – первого якутского ученого-лингвиста, видного общественно-политического деятеля, создателя первого якутского массового алфавита, выпускника Петроградского государственного университета.

Постоянный представитель РС(Я) при Президенте РФ Андрей Федотов отметил, что это знаменательный день в совместной истории г. Санкт-Петербург- Ленинграда и Якутии.

«За свою короткую жизнь Семен Андреевич сделал очень много важного для того, чтобы связи в нашем большом российском государстве стали еще крепче. Именно здесь на ленинградской земле был отлит первый шрифт современного якутского языка. Именно здесь были напечатаны книги, по которым учились ученики школ в нашей Якутии. И сегодня в год 130-летия Семена Андреевича Новгородова совершенно замечательным видится решение руководства Санкт-Петербурга об увековечивании памяти выдающегося представителя якутского народа. Благодаря этому наши вековые связи с северной столицей страны стали еще крепче», — сказал в своем выступлении Андрей Сандаминович.

«Семен Андреевич Новгородов – знаковая фигура для Якутии. Он похоронен на Смоленском кладбище. Талантливый, замечательный человек прожил всего 32 года и за это короткое время сделал великое дело для своего народа – создал якутский алфавит. Здесь решением Правительства Санкт-Петербурга и нашего губернатора в ответ на пожелание общественности Якутии этому скверу присвоено имя Семена Новгородова. Задача нашего района облагоустроить его, уверен что к этой работе присоединится и Чурапчинский район», – сказал глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга Виктор Полунин.

Глава Чурапчинского района Степан Саргыдаев от имени всех жителей Якутии поблагодарил руководство Правительства г. Санкт-Петербург и Выборгского района за замечательный подарок к 130-летию Семена Новгородова и 100-летию республики.

Напомним, что накануне подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере торгово-экономических отношений, образования, здравоохранения, культуры, спорта, экологии и молодежной политики между Выборгским районом Санкт-Петербурга и Чурапчинским улусом, где родился первый якутский ученый-лингвист Семен Новгородов.

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