В Санкт-Петербурге состоялся показ спектакля о якутских студентах-блокадниках

26 июля в Санкт-Петербурге при поддержке постоянного представительства РС(Я) при Президенте РФ состоялось триумфальное возвращение обновленного спектакля Захара Никитина «Несыгранные роли» («Оонньоммотох оруоллар»), посвященного студентам Якутской студии Ленинградского института театрального искусства, которые во время Великой Отечественной войны оказались в осажденном Ленинграде и все как один встали на защиту Родины.

Показ спектакля состоялся в стенах Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда. Все роли исполнили студенты-участники молодежного театра «Күн Өркөн» Якутского колледжа культуры и искусств им. А.Д. Макаровой, режиссер – Захар Никитин, инсценировка Марии Боппоеновой, мастер курса – Саргылана Степанова.

«Наш музей необычный, он превращается в мультикультурное пространство, которое вбирает в себя все виды нашей духовной и культурной жизни. В этот раз мы были свидетелями тому, как сошлись вместе музейное дело и театральное искусство. «Несыгранные роли» – это замечательный, очень трогательный спектакль, который был мастерски исполнен в контексте действующей музейной экспозиции. Я впервые увидела «Несыгранные роли» три года назад, он уже тогда потряс меня своей динамичностью, искренностью, молодостью. Спектакль рассказывает о трагедии человека на войне. Я рада, что «Несыгранные роли» наконец-то показали в нашем музее. Уверена, это начало большой творческой дружбы», – сказала директор Музея обороны и блокады Ленинграда Елена Лезик. Также она предложила дополнить спектакль современными аудиовизуальными технологиями и ежегодно показывать его в музее ко Дню снятия блокады Ленинграда.

Председатель Российского творческого союза работников культуры, заслуженный работник культуры РФ, театральный режиссер Анатолий Константинов поблагодарил студентов, преподавателей ЯККиИ, режиссера, автора пьесы: «Вы все сделали большое дело, создали нематериальный памятник своим предшественникам, таким же молодым людям, которые в 1941 году столкнулись с войной. Благодаря вам сохраняется связь времен, эстафета поколений, ради которой и создан этот музей. Мы все храним эту память и вы внесли в это общее дело свой яркий, творческий след».

«В год столетия Республики Саха (Якутия) для нас большая честь инициировать этот творческий проект. Это востребованный, очень нужный в нынешнее непростое время спектакль», – подчеркнул заместитель постоянного представителя РС(Я) при Президенте РФ Юрий Кравцов.

Напомним, премьера спектакля «Несыгранные роли» по воспоминаниям Евгении Лепковской, Исая Попова, Георгия Борисова и Ксении Гаврильевой состоялась в Якутске в 2019 году, в том же году студенческий театр ЯККиИ «Күн Өркөн» посетил с показом Санкт-Петербург. На зрителей северной столицы постановка произвела большое впечатление. В ней показана судьба 34 студентов якутской национальной театральной студии, которые приехали учиться в Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского осенью 1940 года. Однако уже через год грянула Великая Отечественная война – юноши ушли добровольцами на фронт, а девушки остались в блокадном Ленинграде. В итоге из 34 студентов на родину в Якутию вернулись лишь 15 человек.

В этом году обновленный показ спектакля «Несыгранные роли» с новым актерским составом состоялся в Санкт-Петербурге по приглашению Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда.