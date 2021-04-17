В Санкт-Петербурге состоится международный форум по Арктике

VI Международный арктический форум «Арктика – территория диалога» состоится весной 2022 года в Санкт- Петербурге

Оргкомитет по подготовке и проведению VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога» определил, что форум состоится в конце марта-начале апреля 2022 года в Санкт-Петербурге, при этом, в связи с председательством Российской Федерации в Арктическом совете в 2021-2023 гг. и высокой актуальностью арктической повестки, мероприятие будет проходить два года подряд – в 2022 и 2023 годах.

«В 2021-2023 годах в соответствии с принципом ротации к России переходит пост председателя в Арктическом совете. Российская Федерация сегодня лидирует в целом ряде направлений, связанных с освоением Арктики. Развитие Северного морского пути, наука и технологии, охрана окружающей среды, вопросы обороны и безопасности, освоение арктических месторождений – это неполный перечень тех направлений, в которых ведут работу российские специалисты. Международный арктический форум – еще одна площадка для того, чтобы рассказать о российских достижениях, обсудить с международным экспертным сообществом актуальные вопросы освоения арктических территорий, развития портовой инфраструктуры, охраны окружающей среды, повышения качества жизни людей», – отметил председатель оргкомитета форума, заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

Арктическая повестка всегда является неотъемлемой частью крупных многосторонних мероприятий в России. Тематические сессии по широкому кругу вопросов, касающихся различных аспектов развития российской арктической зоны и международного сотрудничества в 2021-2023 годах, интегрированы в деловые программы Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума, Российской энергетической недели и другие события.

«В период председательства Российской Федерации в Арктическом совете проведение форума «Арктика-территория диалога» имеет особую практическую значимость в решении ключевых вопросов арктических территорий. Форум традиционно дает мощный дополнительный импульс для развития экономики региона и является важным событием международной арктической повестки. Мы решили провести мероприятие весной, этот временной период имеет особую значимость для коренных народов Севера — окончание полярной ночи и начало очередного годового цикла», — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Организатором форума выступит Фонд Росконгресс.